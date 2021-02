Mann dømt til 15 års fengsel for journalistdrap på Malta

Vincent Muscat ble pågrepet i desember 2017, sammen med brødrene George og Alfred Degiorgi, anklaget for å ha skaffet til veie og montert bilbomben som tok livet av Caruana Galizia to måneder tidligere.

Under et rettsmøte tirsdag erklærte Muscat seg overraskende skyldig etter tiltalen.

Dommeren, Edwina Grima, understreket at den alvorlige tiltalen kan gi livsvarig fengsel og spurte på nytt om han erkjente straffskyld, noe han gjorde.

– Skyldig, sa Muscat.

Kort tid senere falt dommen på 15 års fengsel for Muscat.

Avdekket korrupsjon

Caruana Galizia var kjent som en uredd gravejournalist og hadde i tiden før attentatet skrevet flere artikler der hun anklaget regjeringsmedlemmer og personer med nære forbindelser til regjeringen for korrupsjon.

Blant annet avdekket hun at Michelle Muscat, kona til landets daværende statsminister Joseph Muscat, hadde etablert et stråselskap i skatteparadiset Panama.

Vincent Muscat er ikke i slekt med den tidligere statsministeren og hans kone.

Ble betalt

En av de tre tiltalte har i avhør fortalt at de fikk 150.000 euro for å ta den profilerte journalisten av dage, og de etterlatte har rettet en anklagende pekefinger mot Joseph Muscat.

Muscat gikk i desember 2019 av etter omfattende press og med en EU-granskning hengende over seg, og etter at stabssjefen hans og to ministre hadde trukket seg i forbindelse med etterforskningen av drapet.

Maltas politisjef Lawrence Cutajar gikk av i januar 2020 etter anklager om at han hadde forkludret etterforskningen.