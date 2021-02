Par skulle avsløre babyens kjønn – barnefaren (28) mistet livet

Politiet i byen Liberty i delstaten New York rykket ut etter at en eksplosjon fant sted søndag ettermiddag. 28 år gamle Christopher Pekny var i gang med å bygge en liten kanon som etter planen skulle slippe ut enten blå eller rosa røyk. Slik skulle den kommende faren og hans kone avsløre kjønnet på babyen de snart skulle ønske velkommen til verden, skriver CNN.

– Gikk forferdelig galt

Det var under konstruksjonen av kanonen at noe plutselig gikk galt. Gjenstanden eksploderte og tok livet av Pekny. Hans 27 år gamle bror ble også skadet i hendelsen og ble kjørt i ambulanse til sykehus.

Politiet bekreftet tidlig at gjenstanden ikke var bygget med formål om å utgjøre skade, men kun som en feiring for familien og den kommende babyen.

– Å utgjøre skade var aldri formålet. Det var en uskyldig gjenstand som skulle brukes til å avsløre barnets kjønn, men så gikk det forferdelig galt, sier politibetjent Steven Nevel til NBC News.

En «gender reveal» forferdelig galt og resulterte i en stor skogbrann i California i 2017. Foto: U.S. Forest Service/NTB

Dødsfall, skogbrann og flyulykke

I USA er det vanlig å arrangere en feiring for familie og venner hvor man avslører det kommende barnets kjønn. Ofte gjøres dette ved at man enten sprenger en ballong eller bruker en kanon som skyter ut blå for å indikere at det er en gutt eller rosa hvis man venter en jente.

Pekny er ikke den første til å miste livet under en slik feiring. Tidligere i februar omkom en mann i delstaten Michigan da en liten kanon eksploderte. I fjor forårsaket en «gender reveal» en skogbrann i California og en småflyulykke i Texas.