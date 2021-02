Svensk coronastøtte utvides – frykt for en tredje bølge

– Vi kommer til å øke takten for å redde svenske arbeidsplasser under krisen, sier finansminister Magdalena Andersson på et pressemøte tirsdag.

– Det er svært stor risiko for en tredje bølge, og vi har en svært alvorlig situasjon i arbeidsmarkedet, sier hun.

En rekke støtteordninger er innført for å hjelpe kriserammede bedrifter med å unngå oppsigelser. Hjelpen inkluderer mulighet for korttidspermittering, forsinket skatteinnbetaling, lån garantert av staten og støtte til å dekke inntektstap.