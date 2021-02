Nytt Boeing-fly med motortrøbbel i USA

Under flygingen fikk flygerne advarsel om motortrøbbel, selv om den ikke syntes å være skadd etter nødlandingen, som skjedde i Salt Lake City. Flyet tilhører selskapet Delta Airlines.

Motoren er fra motorprodusenten Pratt & Whitney, som også har produsert motoren til Boeing 777-flyene som gikk i stykker i helgen.

To hendelser har de siste dagene vekket oppsikt etter at lignende motorer plutselig har gått i oppløsning i luften. Deler av motoren fra et Boeing 777-fly drysset ned over en forstad i Denver i Colorado i helgen.

Det samme skjedde også over den nederlandske byen Meerssen, hvor to mennesker ble skadd etter at motordeler falt ned fra himmelen.

Boeing har anbefalt at flyselskaper i resten av verden også slutter å bruke flyene fram til motorene er sjekket.

– Vi jobber med tilsynene i de aktuelle landene mens de sikrer at flyene blir stående på bakken i påvente av kontrollører fra Pratt & Whitney, sier Boeing i en uttalelse.

Nærmere 130 fly er nå satt på bakken verden over, blant annet i USA, Japan, Sør-Korea. Verken SAS eller Norwegian har den aktuelle flytypen i sin flåte.