Facebook åpner for deling av nyheter i Australia igjen

Facebook stanset deling av nyheter i Australia i forrige uke som et svar på lovforslaget som pålegger Google og Facebook å betale for nyhetsinnhold.

Seks dager senere har Facebook gått med på å åpne for australskproduserte nyheter igjen etter at regjeringen i siste liten har endret lovforslaget, melder blant andre Nine News og The Herald Sun.

Enigheten betyr at australske nyhetsmedier får tilbake tilgangen til Facebook de kommende dagene, bekrefter den australske regjeringen og Facebook i separate uttalelser.

Loven endres

Loven ble vedtatt i underhuset onsdag og behandles i disse dager i det australske senatet. Det er ventet at det blir stemt over loven i nasjonalforsamlingens øverste kammer så tidlig som onsdag, skriver Sydney Morning Herald.

Ifølge avisen ble lovforslaget endret tirsdag morgen lokal tid. Endringene åpner blant annet for en to måneder lang overgangsperiode for å gi partene bedre tid til å enes om veien videre.

– Disse tilleggene vil klargjøre overfor digitale plattformer og nyhetsmedier hva som er hensikten med loven og hvordan den skal sikre at nyhetsmedier blir rettferdig belønnet, sier finansminister Josh Frydenberg sier i en uttalelse.

Flere nettgiganter har kjempet mot det australske lovforslaget, som er det første i verden av sitt slag. Frykten er at det kan sette en global presedens som kan gjøre skade på forretningsmodellen deres og framtvinge store endringer.

Facebook fornøyd

Facebooks respons sto i skarp kontrast til den fra Google, som de siste dagene har fremforhandlet avtaler med flere mediegrupper, deriblant Rupert Murdochs News Corp.

Facebook sier i en uttalelse at selskapet et glad for å ha kommer til enighet med australske myndigheter, og at det setter pris på «de konstruktive diskusjonene» med finansminister Frydenberg» og kommunikasjonsminister Paul Fletcher.

Visepresident Campbell Brown i Facebooks Global News Partnership sier i uttalelsen at han er «fornøyd med at den australske regjeringen har gått med på flere endringer» og at regjeringen har gitt garantier «som adresserer vår hovedbekymring om at kommersielle avtaler skal svare til den verdien vår plattform gir utgivere relativt til verdien vi får fra dem».

Han legger til at Facebook åpner for nyheter for australske brukere i dagene som kommer.