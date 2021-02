Forskere: Vaksineringen mot coronaviruset gir resultater

Nye forskningsfunn viser at Pfizer-vaksinen reduserer sykehusinnleggelser med 85 prosent, mens AstraZenecas Oxford-vaksinen reduserer dem med opptil 94 prosent.

Forskningen ble gjort i midten av februar, da 21 prosent av innbyggerne i Skottland hadde fått første vaksinedose.

Professor Aziz Sheikh ved Universitetet i Edinburgh sier resultatene er svært oppmuntrende og beviser at koronavaksinene forhindrer covid-19-innleggelser.

– Vi er ekstremt motivert for å se på det første beviset på effektiviteten til covid-19-vaksinen til AstraZeneca i «den virkelige verden», som viser at vaksinen er i stad til å redusere risikoen for covid-19-relaterte sykehusinnleggelser med 94 prosent, sier forskningssjef Mene Pangalos i AstraZeneca til NTB.