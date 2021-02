Taliban sterkt imot utsatt amerikansk tilbaketrekking

– Våre krigere vil aldri gå med på en utsettelse, sier Talibans talsperson Zabihullah Mujahid til nyhetsbyrået DPA.

– Nato, USA og alle parter har kommet til at den eneste gode løsning på konflikten er å følge avtalen som er signert, legger han til.

I fjor lovet USA å trekke tilbake sine styrker innen 1. mai i år mot at de militante islamistene fortsatte fredsforhandlingene med den afghanske regjeringen

Taliban er anklaget for å bryte vilkårene i avtalen, blant annet punktet om samarbeid med andre terrororganisasjoner, og for å være ansvarlig for mange voldshandlinger og angrep i landet.

Natos forsvarsministermøte tok ingen beslutning om å trekke seg ut av Afghanistan da møtet ble avsluttet torsdag, og alliansen fortsetter inntil videre sitt oppdrag i det krigsherjede landet.

Generalsekretær Jens Stoltenberg minnet om at det er betingelser knyttet til tilbaketrekningen, blant annet at Taliban demper volden, lever opp til forpliktelsene om ikke å samarbeide med internasjonale terrorgrupper og at de fortsetter fredsforhandlingene.