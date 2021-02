Strømregningen fryses etter prissjokk i Texas

Texas-guvernør Greg Abbott møtte lovgivere fra begge partier for å drøfte prisen på strøm etter meldinger om ekstreme regninger.

Søndag kveld ble det klart at delstatsmyndighetene midlertidig forbyr kraftselskaper å fakturere kunder eller koble dem fra nettet på grunn av manglende betaling, skriver Reuters.

– Innbyggere som har lidd gjennom dager med ekstrem kulde uten strøm, skal ikke bli belastet med skyhøye strømregninger, sa Abbott.

Noen kunder meldte om regninger på over 10.000 dollar – 85.000 kroner, og den 63 år gamle veteranen Scott Willoughby fortalte til New York Times at hans regning kom på 16.752 dollar.

Borgermesteren i Houston, den største byen i Texas, mener innbyggerne bør slippe å betale de uforutsette regningene.

– Regningen bør gå til delstaten Texas, sier Sylvester Turner til CBS News.

Texas ble hardest rammet av det uvante vinterværet, med snø, is og kuldegrader, men også nabostatene Arkansas, Louisiana, Mississippi og Oklahoma fikk det tungt.