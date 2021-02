Vannmangel på kulderammede sykehus i USA

Et regionsykehus i Anahuac i Texas, om lag 80 kilometer øst for Houston, mistet både strøm og vann. Sykehuset måtte ty til en generator og en vanntank på litt over 1.000 liter.

Denne ble fylt tre ganger med vann fra et svømmebasseng, opplyser administrerende direktør William Kiefer i Chambers Health, som driver sykehuset.

Vannforsyningen ble gjenopprettet torsdag, og driften var tilbake på normalt nivå på søndag. Det jobbes nå med en bedre reserveløsning for vann og strøm, opplyser sykehusledelsen.

Flere sykehus rammet

Millioner av mennesker mistet vann og strøm på grunn av det uvanlig strenge vinterværet. Hjelpearbeidet er i full gang, og lørdag ga mildere vær innbyggerne et pusterom.

Texas var ikke forberedt på mange dager med kuldegrader. Det førte til omfattende strømbrudd og rullerende nedstengninger for å hindre full kollaps, og frosne og sprukne vann- og gassledninger som ikke var dimensjonert for kulde.

Da det sto på som verst forrige uke, kjempet sykehusene for å ivareta pasientene. Blant dem var Houston Methodist Hospital. To av selskapets sykehus ble offer for vannmangel.

USAs president Joe Biden har erklært Texas for katastrofeområde, og om lag 30.000 innbyggere i delstaten er fremdeles uten strøm. Guvernør Greg Abbott sier strømmen bør være tilbake søndag eller mandag.

Den republikanske kongressrepresentanten Michael McCaul sier at den føderale bistanden til delstaten kan brukes til å reparere ødelagte vannledninger og flomskader, og til å betale innbyggernes skyhøye strømregninger.

Flaskevann i Memphis

I Memphis i Tennessee ble om lag 26.000 hjem og forretninger pålagt å koke drikkevannet, mens sykehus og pleiehjem byttet til flaskevann. Nasjonalgarden i Tennessee forsynte blant annet St. Francis Hospital med vann.

Noen av de mest kritiske pasientene ble flyttet til et annet sykehus med vannrensingsanlegg og en større vannreserve. Andre sykehus i Memphis-området fikk vann fra tankbiler og hjelp fra sykehus som ikke var rammet av vannmangel.

Lokale myndigheter kjørte ut vannflasker til flere områder søndag ettersom butikkene sliter med å fylle hyllene med flaskevann. Mange restauranter holder også stengt.

Biden vil besøke Texas

President Joe Biden har et sterkt ønske om å besøke Texas, som er spesielt hardt rammet. Biden håper han kan reise denne uken, men han vil ikke forstyrre hjelpearbeidet, sier pressetalskvinne Jen Psaki.

– Han er veldig klar over det setter et stort fotavtrykk når en president reiser til et katastrofeområde, sier hun.

Houstons borgermester Sylvester Turner sier til kanalen CBS av Biden er velkommen når som helst.