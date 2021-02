Boeing-fly mistet motordeler i Nederland

To mennesker ble lettere skadd, og biler og hus fikk skader da metalldelene regnet ned i nærheten av Meerssen, skriver den nederlandske nettavisen NOS.

En kvinne måtte til sykehus med en hodeskade, og et barn brente seg etter å ha plukket opp en varm metallbit. Politiet ber folk ikke røre metalldeler som er falt ned, og ringe dem.

Firemotors fraktflyet som var på vei til New York, sirklet en stund på tre motorer og landet deretter trygt i Liege i Belgia.

Episoden skjedde samme dag som et Boeing 777-fly fra United Airlines mistet deler av en motor etter avgang fra Denver i USA og nødlandet med bare en motor i gang.

Boeing fikk også store problemer da to Boeing 737-MAX-fly styrtet på grunn av feilkonstruksjon i styringssystemene, og alle MAX-flyene ble satt på bakken i nesten to år. Både Boeing selv og amerikanske luftfartsmyndigheter har fått sterk kritikk for dårlig kontroll.