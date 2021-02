Thailands statsminister overlevde mistillitsforslag

Også ni andre statsråder i regjeringen overlevde mistillitsforslaget da nasjonalforsamlingen stemte over det lørdag.

Statsministeren og hans regjering var beskyldt for dårlig økonomisk styring, for å ha forkludret anskaffelse av koronavaksiner til landet, for brudd på menneskerettighetene og for å ha tilrettelagt for korrupsjon.

277 av de 487 medlemmene i nasjonalforsamlingen tilhører partiene i den regjerende koalisjonen. De øvrige 210 står på opposisjonens side.

Prayut fikk støtte fra 272 i lørdagens avstemning. 206 stemte for mistillit. Tre avsto fra å stemme. Det ville ha vært nødvendig med 244 stemmer, altså enkelt flertall, for å felle Prayut.

Det er andre gang at Prayuts regjering har blitt møtt med mistillitsforslag etter at den ble satt inn i juli 2019.