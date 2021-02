Vaksinelevering forsinkes av vintervær i USA

– Alle 50 delstater er berørt. De 6 millioner dosene utgjør rundt tre dager med forsinkede leveranser, sa Andy Slavitt, Det hvite hus' seniorrådgiver for koronasaker, fredag.

– Værforholdene bedres og vi er allerede i gang med å ta igjen forsinkelsen, la han til.

Samme dag var 1,4 million doser underveis. Forsinkede forsendelser vil bli levert i neste uke, flesteparten av dem innen de kommende dagene, ifølge Slavitt.

FedEx, UPS og McKesson har alle understreket at de jobber for å sikre at forsendelsene når fram til mottakerne i tide.