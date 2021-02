Mer kjøtt i maten gir katter mindre lyst til å drepe

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).

Katter dreper én million australske fugler daglig, ifølge en studie fra 2017.

Her i Norge dreper de over sju millioner småfugler hvert år, ifølge Norsk Ornitologisk Forening.

Katter dreper også andre dyr, for eksempel mus, rotter og kaniner. Og ifølge denne saken på forskning.no, kan de til og med drepe slanger.

Mens huseiere kanskje setter pris på at huskatten tar livet av rotter og mus, er det ikke særlig populært at de tar fugler.

Den beste løsningen mot fuglejakten har til nå vært å holde kattene innendørs. Men dette er ikke alltid det beste for katten.

Nå viser en ny engelsk studie at enkle grep fra katteeiernes side, kan hindre kattene i å drepe.

Løsningen er mer kjøtt

Den nye studien viser at hvis katten får kjøttrike måltider – med proteiner fra kjøtt og ikke fra soya – drepte kattene rundt 30 prosent mindre mus og fugl.

Fikk den i tillegg leke i ti minutter etterpå, ble jakten redusert med ytterligere en fjerdedel.

Studien inkluderte 300 katter som ble observert både før og etter måltidene ble endret, og etter at leken ble introdusert.

Den inkluderte også en kontrollgruppe med katter som verken endret kostholdet eller lek. Da kunne forskerne sammenligne og se hvordan endringene fikk utslag.

Jaktlek på stuegulvet

Det var altså ikke bare maten som påvirket jaktingen, men også lek.

For at leken skulle ha effekt, burde den vare i 5-10 minutter. Dette er nemlig den gjennomsnittlige tiden for jakt, ifølge forskerne.

Leken gikk ut på at eierne dro i en fjærleke med hyssing slik at kattene kunne spionere på, følge etter og angripe.

Etter at den fiktive jaktingen var over, fikk kattene en lekemus de kunne herje med. Dette skulle etterligne byttet.

Denne leken reduserte antall dyr kattene drepte, men det hjalp ikke mot fuglejakten.

Ifølge forskerne kan dette være fordi leken ofte foregikk på kvelden. Det er da at katter jakter på mus og rotter. Fuglejakten foregår derimot for det meste om morgenen.

Halsbånd med bjelle funket dårlig

En annet tiltak som har vært brukt kattenes mot dyre- og fuglejakt, er at katten går med bjelle.

Men denne studien viser at bjella ikke spilte noen rolle for hvor mange dyr som ble drept.

Det kan være fordi kattene lærte seg å jakte med dem, ifølge forskerne.

– Katter liker spenningen ved det å jakte, sier professor Robbie McDonald ved University of Exeter i England til the Guardian.

Derfor var det viktig å endre på det som gir dem lyst på å jakte, nemlig maten.

– Studien vår viser at vi kan endre adferden uten å gjøre inngripende tiltak, som for eksempel å holde dem inne. Eierne kan påvirke det kattene selv har lyst til å gjøre, sier McDonald.

Hvorfor kjøtt?

Forskerne er ikke sikre på hvorfor kattene drepte mindre da de spiste mer proteiner fra kjøtt.

Men det kan hende katter har helt spesielle næringsbehov, særlig når det gjelder de såkalte aminosyrene som finnes i kjøtt.

Mye av kattematen inneholder proteiner fra planter, som for eksempel soya, og det kan hende at denne maten mangler et eller flere næringsstoffer som kattene trenger, noe som skaper et behov for å jakte.

– Men kjøttproduksjon er et kontroversielt tema når det gjelder klima og miljø, så neste steg bør være å finne de spesifikke næringsstoffene som eventuelt kan tilsettes kattematen, Martina Cecchetti, også en av forskerne bak studien, i en pressemelding.

Referanse: Martina Cecchetti m.fl: Provision of High Meat Content Food and Object Play Reduce Predation of Wild Animals by Domestic Cats Felis catus. Current Biology. Februar 2021. DOI:https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.12.044