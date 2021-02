Biden hardt ut mot Russland, Kina og Iran

Biden sa dette i et videooverført innlegg under sikkerhetskonferansen i München fredag, der han understreket at USA under hans ledelse igjen vil søke internasjonalt samarbeid og pleie forholdet til allierte.

– Sammen kan vi slå tilbake mot den kinesiske regjeringens økonomiske overgrep, tvang og undergraving av fundamentet som det økonomiske systemet i verden er bygd på, sa han.

– Vi må forberede oss på en langvarig strategisk konkurranse med Kina, fortsatte Biden.

– Måten USA, Europa og Asia samarbeider på, for å sikre fred, forsvare våre verdier og fremme velstand på tvers av Stillehavet, vil få større følger enn noe annet vi gjør, sa han.

Anklager Russland

Biden anklaget i innlegget Russland for å så splid, både innad i Europa og i forholdet mellom USA og Europa.

Han understreket også viktigheten av å stå opp mot Iran.

– Vi må møte Irans destabiliserende aktiviteter i Midtøsten og samarbeide med våre europeiske allierte og andre partnere om dette, sa Biden.

Atomavtalen

USA takket nylig ja til en invitasjon fra EU om å gjenoppta atomsamtalene med Iran, med sikte på å berge atomavtalen som tidligere president Donald Trump vendte ryggen til i 2018.

Biden understreket samtidig at hans administrasjon er forberedt på å gjenoppta forhandlingene om det iranske atomprogrammet med FNs sikkerhetsråd, noe som synes å være en advarsel om skjerping av sanksjoner dersom Teheran ikke er med på notene.

Kamp mot klimaendringer

Under innlegget på München-konferansen understreket Biden også behovet for å trappe opp kampen mot klimaendringene.

– Vi kan ikke lenger utsette eller gjøre minst mulig for å møte klimaendringene. Dette er en global eksistensiell krise. Vi kommer alle til å lide under konsekvensene, sa han.

Få timer tidligere kunngjorde Det hvite hus at USA igjen slutter seg til Parisavtalen, som Trump trakk USA fra i november i fjor.