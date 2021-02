Både Harry og Meghan slutter som kongelige beskyttere, og Prins Harry mister sine militære æresgrader.

For omtrent ett år siden valgte de å trekke seg fra kongehuset og sluttet å bruke sine kongelige titler, samtidig som de fortsatt ville være en del av kongefamilien.

Deretter ville de ta en ny vurdering på sine framtidige roller i kongehuset.

Nå har altså paret orientert dronning Elizabeth om beslutningen. Kongefamilien sier i en uttalelse at de er lei seg for dette, men at de fremdeles vil være en del av familien.

Hertugparet bor for tiden i California i USA og venter sitt andre barn. Sønnen Archie ble født i mai 2019.