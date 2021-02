Pfizer/Biontech-vaksinen virker mot den sørafrikanske virusvarianten

– Det finnes ingen kliniske bevis for at den sørafrikanske virusvarianten kommer forbi beskyttelsen fra koronavaksinen, sier produsentene i en felles uttalelse torsdag.

De understreker at det fortsatt jobbes med å sørge for effektive vaksiner dersom nye mutasjoner drastisk skulle redusere effekten av vaksinen de har utviklet.

En studie publisert i New England Journal of Medicine viser likevel at selv om vaksinen til Pfizer og Biontech virker mot den sørafrikanske varianten, er virkeevnen svakere enn ved vanlig coronavirus.