Dansk massetesting kan koste 100 milliarder i året

Diskusjonen om hvorvidt massetesting av befolkningen kan føre til færre coronarestriksjoner går høylytt i Danmark. Både i rød og blå blokk er det skepsis til statsminister Mette Frederiksens planer om å teste hele befolkningen flere ganger ukentlig.

Ifølge professor Jakob Kjellberg vil det koste rundt 100 milliarder danske kroner i året.

– Det høres voldsomt ut. Det er ingen tvil om at testing blir en del av tilværelsen, også når vi får kontroll over coronaen og befolkningen er vaksinert. Men å se for seg at vi i all framtid skal teste alle dansker to ganger i uken, synes jeg virker helt ute av proporsjoner, sier Peder Hvelplund i Enhedslisten.

– Det virker ikke gjennomtenkt, sier Liselott Blixt i Dansk Folkeparti.

Socialistisk Folkepartis koronapolitiker Kirsten Normann Andersen påpeker at det også koster ekstremt mye å holde samfunnet nedstengt.

– Testing er et godt alternativ til nedstengning på sikt. Men jeg er overrasket over omfanget, og mener det er lurt å være mer målrettet, sier hun.