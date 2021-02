Prins Philip innlagt på sykehus

Han ble innlagt på King Edward VII Hospital i London tirsdag kveld etter at han følte seg dårlig. Det er forventet at prinsen vil bli værende på sykehus et par dager for observasjon og hvile.

Det presiseres at prinsens helsetilstand ikke er relatert til covid-19. Både han og dronningen ble vaksinert i begynnelsen av januar.

Prins Philip fylte 99 år sist sommer. Han har vært gift med dronning Elizabeth (95) siden 1947.

Prinsen er den lengstsittende prinsgemalen i britisk historie, men har ikke hatt offisielle oppgaver siden 2017.

Han har i en årrekke slitt med svekket helse. I 2019 gjennomgikk han en hofteoperasjon, og han har også hatt hjerteproblemer de siste årene.