Dato for dansk riksrettssak er klar

Hovedforhandlingen starter 2. september og vil etter planen vare i 36 rettsdager, skriver Advokatwatch. Siste dag er etter planen 30. november.

Folketinget vedtok tidligere denne måneden at Støjberg skulle stilles for riksrett. Bakgrunnen er at hun i 2016 ga instruks om at asylsøkerpar ikke fikk bo sammen dersom kvinnen var under 18 år.

Instruksen, som rammet 23 par, viste seg å være ulovlig. Senere skal Støjberg ha villedet Folketinget om instruksen fire ganger, ifølge riksrettstiltalen.