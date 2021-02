Rwandisk hotellsjef stilles for retten

Rusesabagina, som har blitt hyllet for å redde etniske tutsier under folkemordet i 1994, ble pågrepet i fjor, siktet for å ha støttet en væpnet ving av sin politiske gruppering.

I 2004 ble hans gjerninger internasjonalt kjent gjennom Hollywood-filmen «Hotel Rwanda».

Den tidligere hotellsjefen ble pågrepet etter at han på mystisk vis forsvant under et opphold i Dubai. Han sier selv han ble kidnappet og pågrepet.

Erkjent etablering

Rusesabagina har erkjent etableringen av en væpnet fløy kalt Den nasjonale frigjøringsfronten (FLN), underlagt den opposisjonelle politiske grupperingen Den rwandiske bevegelsen for demokratisk endring (MRCD).

Tiltalepunktene mot Rusesabagina handler blant annet om terrorisme, men han har selv avvist at han har vært involvert i kriminelle handlinger.

Selv om han vedgår at FLN begikk kriminelle handlinger, holder han fast ved at hans rolle var som diplomat.

Bekymring

Hans begrensede tilgang på forsvarere og angivelig skrantende helse har ført til internasjonal oppmerksomhet rundt saken hans.

– Dette er en farse, sier en av Rusesabaginas døtre, Carine Kanima, til AP før rettssaken startet i hovedstaden Kigali.

EU-parlamentet gikk forrige uke inn for en resolusjon som ba om en rettferdig rettssak for Rusesabagina. De beskrev det som skjedde med ham, som en «tvunget forsvinning». Rwandas justisminister Johnston Busingye anklaget dem for å blande seg inn i en rettsprosess i et suverent land med et uavhengig rettsvesen

Rusesabagina, som har vært en langvarig kritiker av landets president Paul Kagame, hadde bodd i utlandet i årevis.