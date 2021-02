Biden: Alle amerikanere kan være vaksinert innen august

Under et folkemøte i Milwaukee, den største byen i delstaten Wisconsin, ble Biden spurt om når alle i landet kan forvente å være vaksinert.

– Innen slutten av juli vil vi ha 600 millioner doser, nok til å vaksinere alle amerikanere, svarte Biden.

Tidligere har han anslått at alle vil kunne vaksineres i løpet av våren, men Det hvite hus har i det siste tonet ned optimismen og vist til vansker med både tilgangen til vaksinene og leveringen av den.

Biden sa også at lærere bør dyttes fram i vaksinekøen, slik at elever kan returnere til skolebenken. Han bemerket imidlertid at det er delstatene og ikke de føderale myndighetene som bestemmer hvordan vaksinene fordeles.

På spørsmål om når livet vil være som normalt igjen, svarte Biden at ting vil være «veldig annerledes» neste jul.

– Om ett år tror jeg at det vil være betydelig færre som må overholde sosial distansering og bruke munnbind, la han til.

Onsdagens folkemøte er en del av Bidens første offisielle rundreise i landet siden han ble president.