Mulig zika-vaksine ser lovende ut

I en mindre fase én-studie, som er blitt publisert i tidsskriftet Annals of Internal Medicine , hadde over 80 prosent av de 100 personene som fikk to doser av vaksinen, antistoffer i blodet etter nesten ett år.

Det ble ikke meldt om noen alvorlige bivirkninger. Studien er blitt omtalt av svenske Vetenskapsradioen.

Zika er en febersykdom som vanligvis varer i fire til sju dager. Sykdomsforløpet er vanligvis mildt, men infeksjon hos gravide kan føre til alvorlige fosterskader. Sykdommen spres av mygg.