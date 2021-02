USA tilbake i Nato-folden når forsvarsministrene samles

Bidens forsvarsminister Lloyd Austin vil uttrykke støtte og gi klar beskjed om hvor relevant Nato er, sier talsmann John Kirby i det amerikanske forsvarsdepartementet.

– Han vil blåse nytt liv i vår oppslutning om alliansen, forteller Kirby før det digitale møtet. Han sier Austin vil understreke holdningen i den nye regjeringen i USA om at «vi er bedre når vi handler sammen, at laget gjør oss sterkere og at kollektiv sikkerhet virkelig er et felles ansvar».

Tonen er dermed en helt annen enn under Donald Trump, som ofte kom med krass kritikk av de andre landenes forsvarsbudsjetter og som på ett tidspunkt mente alliansen var blitt overflødig.

Selv om Austin er ventet å understreke at de allierte har et felles ansvar, vil han også anerkjenne at mange medlemmer allerede oppfyller målet om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar, sier Kirby.

– Og mange som ikke er der ennå, jobber svært hardt for å oppnå det.

Reformplan

Byrdefordeling er også ett av temaene i Nato-sjef Jens Stoltenbergs forslag til reformer. Der tar han til orde for et større budsjett alliansen kan bruke til å betale for operasjoner og øvelser. I dag betaler hvert land for sin egen innsats, mens Nato-sjefens forslag innebærer at land som i mindre grad deltar i operasjonene, likevel må være med på å betale regningen.

Forslaget inneholder også en rekke andre punkter om mer politisk samarbeid på flere felter, klarere mål for å sørge for at sivilsamfunn og infrastruktur er motstandsdyktig, samarbeid om innovasjon og en global innfallsvinkel for å håndtere globale utfordringer.

Afghanistan

Natos militære tilstedeværelse i Afghanistan blir også et tema, og Stoltenberg sa mandag at Nato ikke vil trekke seg ut før tiden er inne.

– Det er ingen allierte som ønsker å bli i Afghanistan lenger enn nødvendig, og vi vil koordinere videre steg i prosessen.

Kilder har sagt til nyhetsbyrået DPA at det ikke vil bli tatt noen beslutning denne uken om å trekke ut Natos styrker i landet.