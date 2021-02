USA fordømmer rakettangrep mot Arbil i Nord-Irak

Den drepte, som ifølge AFP er en utenlandsk ansatt, og de sårede var tilknyttet den USA-ledede koalisjonen mot IS, opplyser koalisjonens talsmann Wayne Marotto på Twitter.

Minst åtte personer ble såret i angrepet, får AP opplyst. Norge deltar i koalisjonen, men avsluttet sitt oppdrag i Arbil i 2017.

USAs utenriksminister Antony Blinken sverger at de som står bak angrepet, skal holdes ansvarlig.

– Vi er opprørt over dagens angrep, sier Blinken i en uttalelse.

Videre heter det at han har kontaktet Kurdistans leder Massoud Barzani for å diskutere hendelsen og lovet at USA støtter «alle forsøk på å etterforske og holde ansvarlig dem som står bak».

Også Iraks president Barham Saleh fordømmer angrepet og beskriver det i en uttalelse som en «farlig eskalering».

Ifølge kurdiske myndigheter ble det skutt en rekke raketter mot mål i nærheten av flyplassen i Arbil, og minst én av dem traff en militærleir som huser internasjonale koalisjonsstyrker.

To raketter traff også et boligområde nær flyplassen, men det er ikke meldt om drepte der.

Ifølge overvåkingsgruppa Site har en lite kjent sjiamuslimsk militsgruppe tatt på seg ansvaret for angrepet. Gruppa hevder at den avfyrte 24 raketter og at angrep mot «den amerikanske okkupasjonen» vil fortsette.