Australia har godkjent AstraZeneca-vaksinen

Vaksinen har i Australia blitt godkjent til bruk for voksne over 18 år, mens det for dem over 65 skal gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Statsminister Scott Morrison oppfordrer alle australiere til å lytte til offisielle råd fra landets helsemyndigheter. Meningsmålinger har antydet at så mange som 20 prosent av landets innbyggere er skeptisk innstilt til vaksinene.

Landet begynner massevaksineringen mandag. Det er registrert rundt 28.700 koronatilfeller og 909 dødsfall i Australia, som har om lag 25 millioner innbyggere, siden pandemien brøt ut.