Mann varslet om drap i håp om å få veien brøytet

Mannen hevdet å ha knivstukket og drept morens samboer, men da politiet ankom viste det seg å være en bløff.

Ifølge en talskvinne for politiet var mannen i landsbyen Grybova Rudnya misfornøyd med kommunens brøyting og håpet at politiet ville sørge for å rydde veien hans bedre.

Mannen forregnet seg imidlertid ettersom politiet greide å ta seg fram til huset i en stor firehjulstrekker. Der fant de det angivelige drapsofferet uskadd, og den angivelige gjerningsmannen la kortene på bordet.

Straffen som venter er ikke av de strengeste, men det vanker en bot på 119 hryvnja, rundt 36 kroner.