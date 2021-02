Menneskerettighetsaktivister og journalister likvideres i Afghanistan

Rapporten fra FNs kontor i Afghanistan (UNAMA) mandag dekker perioden mellom 1. januar 2018 og 21. januar 2021. 32 av ofrene var menneskerettighetsaktivister og 33 var medieansatte.

Likvideringene er blitt trappet opp under fredssamtalene mellom den afghanske regjeringen og Taliban de siste månedene. Elleve personer skal ha blitt drept siden september i fjor. Angrepene fører til at mange journalister sensurerer sitt eget arbeid, slutter, eller forlater landet for å sikre seg selv og familien.

Rapporten peker imidlertid ikke på Taliban alene. Den ber afghanske myndigheter om å beskytte sivilsamfunnet bedre, og ikke-statlige aktører, deriblant Taliban, om å etterforske alle angrep de beskyldes for.