Brakseier for opposisjonen i Kosovo

Kosovos fungerende president Vjosa Osmani (i midten med svart munnbind) deltar på et valgmøte for Vetevendosje i Pristina fredag. Alvin Kurti, leder for partiet Selvbestemmelse, står til høyre for henne med lyseblått munnbind. Foto: Visar Kryeziu / AP / NTB Foto: NTB