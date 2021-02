Opposisjonen i Kosovo går mot valgseier

Godt hjulpet av frustrasjonen over den gamle politiske eliten var det på forhånd ventet at en rekke unge politikere kunne komme til å gjøre det svært bra i søndagens valg.

Det siste året har coronapandemien skjerpet landets sosiale og økonomiske problemer, og vaksineringen er ennå ikke kommet i gang. Også før pandemien var Kosovo ett av Europas fattigste.

Vetevendosje ligger ifølge en valgdagsmåling an til å få 42 prosent av stemmene. Partiet, som blir beskrevet som venstreorientert og nasjonalistisk, markerte seg opprinnelig som en protestbevegelse. Partiet kjemper blant annet mot korrupsjonen som de mer etablerte lederne får skylden for.

Meningsmålinger viste på forhånd at partiet ville havne på en klar førsteplass, men at det muligens ikke vil sikre seg rent flertall i nasjonalforsamlingen.

Styrt av tidligere geriljaledere

Partiet PDK, som har sittet ved makten i en årrekke, ligger an til å få drøyt 16 prosent av stemmene, ifølge valgdagsmålingen. Det konservative LDK-partiet ligger på sin side an til 15 prosent.

Fram til forrige regjeringsskifte hadde partiet statsministerposten i fire måneder.

De siste ti årene har Kosovo for det meste vært styrt at tidligere geriljaledere som sto i spissen for den kosovo-albanske motstanden mot serbiske styrker på 1990-tallet.

Flere av dem, blant annet ekspresident Hashim Thaci, sitter nå fengslet i Haag, dermed har regjeringspartiet mistet en av sine viktigste frontfigurer. Thaci anklages for krigsforbrytelser i forbindelse med kampene mot serberne, og har erklært seg ikke skyldig.

Bredere appell

Ifølge analytikere har tapet av Thaci og flere andre kjente skikkelser bidratt til å åpne veien for Vetevendosje. De tror partiet sanker stemmer også fra mer moderate velgere, selv om de er kritiske til bevegelsens radikale fortid og til dels voldelige metoder under tidligere demonstrasjoner mot myndighetene.

Nyvalget i Kosovo holdes fordi en forfatningsdomstol har slått fast at den forrige regjeringen ble dannet ved ugyldig stemmegivning i nasjonalforsamlingen.

Valglokalene var åpna fra klokken 7 til 19.