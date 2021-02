McConnell var en av 43 republikanere som stemte for å frikjenne Trump i riksrettssaken. Han sier i ettertid at han kanskje hadde stemt for domfellelse dersom Trump fortsatt var president.

– Selv med blødende politibetjenter og knust glass på senatsgulvet, fortsatte han å hevde at valget var stjålet, sa McConnell.

Ifølge McConnell har Trump direkte ansvaret for stormingen av Kongressen, som krevde fem menneskeliv, blant dem en politibetjent.