Kongresskvinnen og telefonsamtalen som endret premissene i riksrettssaken mot Trump

I stedet for at et punktum kunne settes for riksrettssaken lørdag, ser det nå ut til å kunne bli en mer langdryg og omfattende riksrettssak. Demokratene vil nemlig kalle inn den republikanske kongresskvinnen Jaime Herrera Beutler som vitne. Det åpner for omfattende rettslige undersøkelser og flere vitneinnkallelser.

Senatets vedtak kom overraskende. Ifølge Demokratene var det fredagens nyhet om en telefonsamtale mellom Trump og McCarthy under kongresstormingen 6. januar som endret spillereglene.

McCarthy, som er Republikanernes leder i Representantenes hus, ba Trump kalle tilbake sine støttespillere som hadde stormet Kongressen. Som svar skal han ha fått beskjed om at opprørerne tydeligvis brydde seg mer om valget enn McCarthy, og at han måtte huske på hvem han snakket med.

Detaljene om samtalen ble lekket til CNN av flere republikanere som hadde fått vite om den fra McCarthy. Beutler sendte fredag ut en uttalelse der hun ba flere partikolleger stå fram med informasjon om samtalen.

– Til alle patrioter som sto ved presidentens side da denne samtalen fant sted, og selv til visepresidenten, hvis du har noe å legge til her, er dette tidspunktet for å stå fram, sa Beutler uttalelsen, ifølge New York Times.

– Vanskelig ikke å bruke F-ordet

Beutler hevder at McCarthy har gitt detaljer om telefonsamtalen til henne. McCarthy har ikke nektet for dette.

Demokratene ønsker nå å kalle inn Beutler som vitne for å få flere detaljer. Ifølge amerikanske medier åpner det for at en rekke personer kan bli kalt inn som vitne, blant dem visepresident Mike Pence, som ble navngitt av Beutler i uttalelsen.

Beutler stemte i Representantenes hus for å stille Trump for riksrett, tiltalt for å oppildne til opprør. Hun har vært sterkt kritisk til hans rolle under kongresstormingen. Fredag sa hun at telefonsamtalen hun har varslet om, gjør henne rasende.

– Det er veldig vanskelig ikke å bruke F-ordet. Vi bør aldri godta dette, uavhengig av partitilhørighet, sa hun.

Ledende stjerne

Beutler er kongressmedlem for delstaten Washington nordvest i landet og ble for første gang valgt inn i 2011. Hun var en av ti republikanere som stemte for riksrettssaken som hun nå er blitt en nøkkelspiller i.

Hun ble kalt en stigende stjerne i det republikanske partiet av avisa The Columbian da hun beseiret en Tea party-støttespiller i kampen om å bli partiets kandidat i sitt kongressdistrikt.

Beutler har siden vunnet gjenvalg med klar margin, senest i 2020 da hun fikk 56 prosent av stemmene i kampen mot demokraten Carolyn Long.