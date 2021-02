Demokratene vil kalle inn ett vitne i riksrettssaken mot Donald Trump

Det har vært knyttet spenning til om Demokratene vil kalle inn vitner, eller om dommen i saken mot Trump kommer lørdag. Demokratenes sjefanklager Jamie Raskin sier fredagens nyhet om en telefonsamtale til republikanernes kongressleder Kevin McCarthy gjør det nødvendig å kalle inn ett vitne.

Det er kongresskvinnen Jaime Herrera Beutler som fortalte om telefonsamtalen fredag. Det var en opphetet telefonsamtale mellom Trump, som nektet å bøye etter for presset, og McCarthy som fryktet for sin egen sikkerhet under stormingen.

– Dette kom fram i går kveld, og kan være en ny, fellende sak vi vil få belyst, sier McCarthy.