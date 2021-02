– Men det er klart at det er ganske tøft å bli anklaget for å ha drept 12.000 mennesker , sier hun i et intervju med Aftonbladet lørdag.

På spørsmål om hun ville gjort noe annerledes, svarer hun:

– Nei, det er faktisk ikke det. Det hadde vært en annen sak hvis vi ofte hadde sittet og tenkt «skal vi gjøre slik eller slik?», men slik opplevde jeg ikke noen dag.

Den svenske koronastrategien er blitt kritisert både i Sverige og utlandet, men Hallengren mener at bildet av at regjeringen har trukket beina etter seg, er feil.

– Jeg kjente i stedet at vi sprang så fort vi kunne hver eneste dag, sier Hallengren.