Dette skjer i riksrettssaken mot Trump

* Riksrettssaken mot USAs tidligere president Donald Trump ble innledet 9. februar og finner sted i det amerikanske Senatet.

* Mandag oversendte Trumps forsvarere et 78 sider langt forsvarsskrift til Senatet.

* Tirsdag ble det holdt en debatt og avstemning om hvorvidt grunnloven tillater riksrett mot en ekspresident. 56 senatorer, hvorav seks republikanere, stemte for, mens 44, alle republikanere, mente at saken måtte henlegges.

* Anklagerne i saken er en gruppe demokrater som sitter i Representantenes hus. De framførte sine argumenter onsdag og torsdag.

* Under aktoratets prosedyre ble det vist fram videoopptak fra stormingen av Kongressen. Noen av opptakene fra overvåkingskameraer var ikke tidligere offentliggjort.

* Fredag la Trumps forsvarere fram sine argumenter. De har opptil 16 timer til disposisjon, men brukte drøyt tre timer før de satte punktum for sin prosedyre.

* Etterpå fikk senatorene fire timer til å rette skriftlige spørsmål til både aktoratet og Trumps forsvarere. Den seansen var ferdig etter et par timer.

* Anklagerne hadde mulighet til å be om at det innkalles vitner, men det blir ikke gjort. Trump har tidligere sagt at han ikke ønsker å forklare seg.

* Lørdag blir dermed trolig siste dag av riksrettssaken og skal brukes til sluttprosedyrer og avstemning om skyldspørsmålet. En avstemming kan skje i 21-tiden lørdag norsk tid.

* Senatet fungerer som jury i saken, og domfellelse krever to tredels flertall. 67 av 100 senatorer må altså finne Trump skyldig for at han skal dømmes.

* Demokratene og Republikanerne har 50 seter hver i Senatet.

Kilder: NTB, Cnet, The New York Times, AFP, CNN