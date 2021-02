Senatorer ville vite hva Trump visste da Kongressen ble stormet

Den republikanske senatoren Mitt Romney fra Utah spurte om presidenten visste at Pence var i sikkerhet da han sendte ut en Twitter-melding der han kritiserte Pence for mangel på mot, skriver BBC.

Demokraten Joaquin Castro sier at presidenten må ha visst at visepresidenten var i fare under stormingen. Angrepet gikk på TV-skjermer overalt, og presidenten ble selv informert av senator Tommy Tuberville om at Pence hadde blitt evakuert omtrent på samme tidspunkt som stormingen.

Men Trumps forsvarer Michael van der Bleen sier at det ikke stemmer. Han la til at demokratene har forhastet riksrettssaken, og at det dermed ikke har blitt etterforsket godt nok.

Videoopptak under riksrettssaken har vist hvor nær mobben var Pence 6. januar.

Hva visste Trump?

Senatorene Susan Collins og Lisa Murkowski ville vite hva Trump visste og «hva han spesifikt gjorde for å avslutte angrepet» og når han gjorde det, skriver CNN.

Både Collins og Murkowski var blant de seks republikanerne som stemte for at grunnloven åpner for at en ekspresident kan stilles for riksrett.

Van der Veen sa igjen til at det spørsmålet ikke er etterforsket godt nok av anklageren, og viste til at det var «mye kontakt mellom kontakt mellom myndighetene» om sikkerheten før opptøyene 6. januar.

Collins og Murkowski ba i det skriftlige svaret forsvarerne om å være så detaljerte som mulig og var ikke fornøyde med svarene de fikk. Trump skal derimot være godt fornøyd med forsvarernes innsats fredag, ifølge kanalen.

CNN: Trump ville ikke stanse mobben

President Trump skal i tillegg ha avvist å be sine tilhengere om å avbryte angrepet på Kongressen, melder CNN.

Da stormingen pågikk, snakket Trump med den republikanske lederen Kevin McCarthy på telefon. McCarthy ba presidenten innstendig om å be dem stanse.

– Vel, Kevin. Jeg tror disse personene er mer opprørte over valgresultatet enn du er, sa Trump ifølge republikanske folkevalgte som ble informert om samtalen av McCarthy.

Samtalen beskrives som svært amper. McCarthy var rasende og fortalte presidenten at mobben forsøkte å bryte seg inn på kontoret gjennom vindu. På et tidspunkt skal McCarthy ha ropt «hvem i helvete tror du at du snakker til?».

Saken kan være ferdig lørdag

Fredag brukte Trumps forsvarere om lag tre timer på å legge fram sine argumenter. Etterpå fikk senatorene fire timer til å rette skriftlige spørsmål til både aktoratet og Trumps forsvarere. Den seansen var ferdig etter et par timer.

Den hurtige saksgangen legger opp til at lørdag kan bli siste dag av riksrettssaken. Dagen skal brukes til sluttprosedyrer og en endelig avstemning om skyldspørsmålet. En avstemming kan skje i 21-tiden lørdag norsk tid.