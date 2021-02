Advokat Bruce Castro avsluttet med å si at Demokratene kun har politisk motiverte hensikter med å holde rettssaken. Han viste fram klipp der flere demokrater sier at de vil forsikre seg om at Trump ikke kan stille til valg som president igjen.

– Målet deres er å kneble Trump og hans politiske meninger, sa Castor.

Han minnet igjen demokratene om retten til ytringsfrihet.