Forsvarer: – Riksrettssaken er en heksejakt

I det amerikanske Senatet var det fredag Trumps forsvarere som skulle fremme sine argumenter.

De avviser fullstendig at Trump noen gang sa noe som gjorde ham ansvarlig for stormingen av Kongressen.

I sin tale før stormingen ba Trump tilhengerne marsjere mot Kongressen og kjempe. Men dette var ikke bokstavelig ment, ifølge forsvarer Michael van der Veen.

– Ingenting i teksten kan tolkes som at det oppmuntrer, tolererer eller oppildner til ulovlig aktivitet, sa han fredag.

– Fredelig og patriotisk

Van der Veen viser også til at Trump i talen ba tilhengerne opptre «fredelig og patriotisk».

Forsvareren mener det ikke finnes noe grunnlag for riksrettssaken, og han langet ut mot demokratene som har startet den.

– Som alle andre politisk motiverte heksejakter venstresiden har bedrevet de siste fire årene, er denne riksrettssaken fullstendig løsrevet fra fakta, bevis og interessene til det amerikanske folk.

I løpet av årene som president hevdet Donald Trump ofte at han var utsatt for en heksejakt igangsatt av hans motstandere.

Grunnloven

Van der Veen brukte også uttrykket «grunnlovsstridig hevnaksjon» om riksrettssaken.

Både forsvarerne og mange republikanere i Kongressen mener riksrettssaken strider mot grunnloven fordi Trump ikke lenger er president.

En lang rekke jurister og grunnlovseksperter har avvist dette argumentet. Det dannet likevel bakgrunnen for at 44 republikanere tirsdag stemte for at hele riksrettssaken måtte henlegges.

Forsvarerne viste fredag også videoklipp av en lang rekke demokrater som i taler har brukt ordet «kjempe».

I tillegg framholdt forsvarerne at budskapet i Trumps tale var langt innenfor grensene for ytringsfriheten.

– Den store løgnen

I riksrettssaken står Trump tiltalt for å ha oppildnet sine tilhengere til å storme Kongressen og gjøre opprør.

Én politimann og én inntrenger ble drept og tre andre mistet livet i opptøyene og sammenstøtene 6. januar. En lang rekke politifolk ble skadd.

Anklagerne har beskrevet hvordan Trump i mange måneder kom med grunnløse påstander om at det egentlig var han som vant presidentvalget i november i fjor.

De har kalt denne påstanden som «den store løgnen» og argumentert for at den la grunnlaget for opptøyene 6. januar.

Oppfordringen til kamp i Trumps tale må forstås bokstavelig, mener demokratene i aktoratet. De har også framhevet en Twitter-melding som Trump sendte ut flere timer etter at opptøyene begynte ved og inne i Kongressen.

I meldingen skrev han at «dette er tingene og hendelsene som skjer» når patrioter blir frastjålet en valgseier.