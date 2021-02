Viste videomontasje av demokrater som oppfordrer folk til å kjempe

Advokatene hevder at Trumps tale til støttespillerne før kongresstormingen er vanlig politisk retorikk. For å underbygge dette viste de fram videoklipp av demokrater som sier «fight», det vil si «kjempe», og «fight like hell» mange ganger. Klippene viser ikke sammenhengen ordene blir brukt i.

Visepresident Kamala Harris, senator Elizabeth Warren og Senatets demokratiske leder Chuck Schumer er noen av dem som blir vist i videoen.

Videomontasjen, som er over elleve minutter lang, blir også nevnt mye på Twitter. En twitter-bruker hevder at ordet «fight» blir nevnt over 230 ganger i videoen.