Netanyahu venter på telefon fra Biden

Tre uker etter innsettelsen som president har Biden fortsatt ikke ringt Netanyahu. Biden har ringt en rekke andre ledere verden over, men altså ennå ikke til Israels statsminister.

Observatører mener det kan være et tegn på at USA ikke lenger vil gi carte blanche til sine israelske allierte. Israel er regnet som USAs nærmeste allierte i Midtøsten.

Et brudd med Trump

Bidens tilbakeholdenhet er et klart brudd med forgjengeren Donald Trump. Trump og Netanyahu hadde et svært nært forhold, og Trump vakte stor begeistring blant svært mange i Israel.

I sin første, viktige politiske tale nevnte ikke Biden Israel da han snakket om USAs allianser.

Stillheten har skapt uro i politiske kretser i Israel, men Netanyahu selv har tonet ned mangelen på kontakt.

Netanyahu har understreket at forholdet mellom USA og Israel er sterkt. Biden og Netanyahu har dessuten hatt et hjertelig forhold i mange år, og de to snakket sammen etter høstens valg.

«Nøkkelpartner»

Republikanerne har derimot allerede vært ute med kritikk. Trumps FN-ambassadør, Nikki Haley, anklaget i et intervju med Fox News Biden «for å avfeie venner som Israel, mens han hygger seg med fiender som Iran».

Det hvite hus opplyser at Biden «snart» kommer til å snakke med Netanyahu, men at det ikke er planlagt noen konkret dato eller tid for samtalen.

– Presidenten ser fram til å snakke med statsminister Netanyahu, sa Det hvite hus' pressesjef Jen Psaki torsdag og understreket at Israel er en «nøkkelpartner».

Nyvalg i Israel i mars

Observatører mener at Biden sannsynligvis er tilbakeholden med å ha mye kontakt med Netanyahu før valget i Israel 23. mars, det fjerde valget på to år. Valget kan gjøre slutt på Netanyahus svært lange tid som statsminister.

Men under Biden blir det neppe noen store endringer i USAs forhold til Israel. Biden har selv sagt han er klart pro-Israel.

Biden-administrasjonen har også gjort det klart at de ikke vil endre flere av Trumps beslutninger angående Israel, som å flytte USAs ambassade. Trump tok den kontroversielle beslutningen om å flytte USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Men mens Trump trakk USA fra atomavtalen med Iran, har Biden allerede tatt skritt for å gjenoppta avtalen med Iran. Biden vil også gjenoppta forbindelsene til palestinerne og gjeninnføre hjelp til palestinske flyktninger.

Ønsker rødt lys

Lederen for den liberale proisraelske organisasjonen J-Street i USA, Jeremy Ben Ami, mener at Biden-administrasjonen bør reversere mye av Trumps politikk.

– Under Trump-administrasjonen fikk Israel grønt lyst til å gjøre hva de ville på Vestbredden og kunne fortsette en uhemmet annektering. Vi håper nå at det isteden vil blinke røde lys, sier Ben Ami.

Han håper at Biden-administrasjonen vil gjøre det klart at det får konsekvenser dersom Israel fortsetter med å sette opp nye bosetninger.