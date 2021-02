Militærjuntaen i Myanmar løslater over 23.000 fanger

Ifølge kunngjøringen får 23.314 myanmarske og 55 utenlandske fanger amnesti, melder Reuters.

Løslatelsen kommer som en følge av at landet «etablerer en nytt demokratisk styre med fred, utvikling og disiplin for å gjøre fangene til anstendige borgere, for å tilfredsstille folket og for å skape et humanitært grunnlag», heter det i uttalelsen.

Den ytterliggående buddhistiske munken Wirathu, som er kjent for sin harde retorikk mot rohingyaer og andre muslimer, og Hla Saw, et høyt rangert medlem av det militærstøttede partiet USDP, skal være blant dem som løslates, melder nyhetsbyrået Myanmar Now.