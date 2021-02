Familien til saudiarabisk aktivist takker Biden

Al-Hathloul ble løslatt onsdag. Hun ble pågrepet i 2018 sammen med ti andre kvinneaktivister like før Saudi-Arabia opphevet kjøreforbudet for kvinner.

Søsteren hennes, Alia al-Hathloul, takket president Joe Biden i en digital pressekonferanse.

– Det er et faktum at Loujain satt i fengsel under den forrige administrasjonen, og at hun ble løslatt få dager etter at Biden tok over makten. Bidens ankomst bidro til at min søster ble satt fri, sier Alia al-Hathloul.

Loujain al-Hathloul fikk verdens oppmerksomhet da hun i 2014 ble pågrepet for å ha protestert mot forbudet mot kvinnelige bilførere i Saudi-Arabia.

Biden, som ble tatt i ed som USAs president i januar, har lovet å følge nøye med på menneskerettssituasjonen i Saudi-Arabia etter at kronprins Mohammed bin Salman i liten grad ble utfordret av Donald Trump i slike saker.

Biden sa onsdag at løslatelsen var «den rette avgjørelsen», og USAs utenriksdepartement sier aktivister aldri skal fengsles.

Saudiarabiske myndigheter har offisielt ikke kommentert fengslingen, rettsprosessen eller løslatelsen.

Al-Hathloul er fremdeles underlagt en prøvetid på tre år og får ikke forlate landet de neste fem årene, noe som fører til at hun avstår fra intervjuer og bare i begrenset grad er til stede på sosiale medier.

– Loujain er fremdeles ikke fri, sier søsteren.