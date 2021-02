USA har sikret seg enda 200 millioner vaksinedoser

– I ettermiddag signerte vi endelige kontrakter for å få 100 millioner flere Moderna- og 100 millioner flere Pfizer-vaksiner, sa Biden på en pressekonferanse torsdag. Han hadde like før fått en omvisning på National Institutes of Health nær Washington.

Han la til at USA er på vei til å ha nok vaksiner til 300 millioner amerikanere innen slutten av juli. Dette øker landets vaksinelager med 50 prosent, ifølge AFP.

Biden beskyldte også tidligere president Donald Trump for å ikke ha en plan for bekjempelsen av koronapandemien eller for vaksineringen av landets befolkning.

Det bor i overkant av 328 millioner personer i USA. Tidligere torsdag kom det fram i en undersøkelse at hver tredje amerikaner sier klart eller trolig nei til koronavaksine. Så har minst 33,7 millioner mennesker i landet fått en eller flere doser.

Det er registrert over 486.500 koronarelaterte dødsfall i USA siden pandemien ble erklært, og om lag 28 millioner amerikanere har fått påvist covid-19, viser oversikten fra Worldometers.