Kongressmedlem: – Angrepet ble utført for Donald Trump

Degette var en av de siste som ble evakuert under stormingen. Hun sier at hun så demonstrantene posere og laste opp bilder til sosiale medier.

De skal ha ropt at de handlet på ordre fra Trump.

– Angrepet ble utført for Donald Trump, etter hans instruksjoner, for å oppfylle hans ønsker, sa Degette, som sitter i aktoratet.

– Dette var ikke en skjult kriminell handling, la hun til.

Hun viste også til chattetjenesten Parler hvor mange skrev at en borgerkrig var i gang, rett etter Trumps tale.

I tillegg mener hun at det at de fleste av opprørerne «ikke gjemte seg», også er et bevis på at de trodde at de handlet med Trumps tillatelse.