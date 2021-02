Kilder til CNN: Trumps forsvarere tror de blir ferdige med sine prosedyrer fredag

Forsvarerne vil fremme sine argumenter fredag, etter at demokratene blir ferdige med sine prosedyrer torsdag. Partene har opptil 16 timer hver, men de vil trolig ikke bruke så lang tid, skriver nyhetskanalen.

Trumps forsvarere planlegger blant annet å argumentere for at demokratene glorifiserer vold med sine skildringer av opprøret 6. januar. De vil også hevde at rettssaken er grunnlovsstridig, skriver CNN.

På dag tre i riksrettssaken vil demokratene legge vekt på hvilken rolle Trump hadde under stormingen av Kongressen samt oppførselen hans før og etter.