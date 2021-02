Senatorene samlet seg torsdag for tredje dag på rad i den andre riksrettssaken mot Trump.

Trump anklages for å ha oppmuntret til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger» i forbindelse med stormingen av kongressbygningen den 6. januar.

Det kreves to tredels flertall for å få Trump dømt, noe som betyr at en fellende dom krever at 17 republikanere må slutte rekkene med de 50 demokratene i Senatet.