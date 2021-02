Hertuginne Meghan vant søksmål mot avis

Meghan sier hun er takknemlig for at domstolen holder medieselskapet Associated Newspapers (ANL) ansvarlig.

Kjennelsen er en stor seier for hertuginne Meghan og prins Harry, som i 2019 saksøkte Associated Newspapers for fem artikler i Mail on Sunday og nettutgaven MailOnline der store deler av det håndskrevne brevet er publisert.

Dommer Mark Warby mener medieselskapet misbrukte hertuginnens private informasjon. Han sier Meghan, som er gift med prins Harry, «hadde en rimelig forventning om at innholdet i brevet ville forbli privat». Artiklene var i strid med denne forventningen, mener Warby.

Vurderer anke

ANL sier de er «veldig overrasket over dagens summariske bedømmelse og skuffet over å bli nektet muligheten til å få hørt og testet alle beviser i en åpen domstol gjennom en fullstendig rettssak».

Selskapet skal nå vurdere en anke.

Hertuginnen har hatt et anstrengt forhold til faren Thomas Markle og skrev brevet etter bryllupet i 2018.

– Med denne omfattende seieren både for personvern og opphavsrett har vi alle vunnet, sier den 39 år gamle tidligere skuespilleren torsdag.

Bestrider anklagene

ANL har bestridt anklagene i søksmålet og sier det var hertuginnens venner som gjorde brevet til faren til en offentlig sak ved å beskrive det i magasinet People. ANLs forsvarere mener utdragene fra brevet ble publisert for å rette opp unøyaktigheter i en tidligere artikkel i en annen publikasjon.

Dommeren mener på sin side at utdragene som ble publisert, var «åpenbart overflødig og dermed urettmessig».

«Begrenset rettssak»

En rettssak var planlagt til høsten, men hertuginnens advokat hevdet at ANL ikke har noen reelle utsikter til å vinne saken.

Dommeren ga Meghan medhold i kravet om å droppe en full rettsbehandling. Torsdagens kjennelse innebærer at Meghan har vunnet saken på grunnlag av personvernhensynet, men dommeren sier at en «begrenset rettssak» likevel bør finne sted.

Her skal spørsmålet om hvorvidt Meghan var den «eneste forfatteren av brevet» og dermed alene har opphavsretten, avklares, ifølge dommeren.

Forsvarerne hevder at Harry og Meghans tidligere kommunikasjonsdirektør var med på å skrive brevet. Dommeren mener det «fremstår usannsynlig», men vil at spørsmålet avklares i en rettssak.