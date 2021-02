Barn og unge i elleve nye kommuner får teste fritidskort-prosjekt

Det er kommunene Sokndal, Kvinesdal, Stord, Bømlo, Råde, Fitjar, Kautokeino, Drammen, Lillehammer, Modum og Volda som fra høsten av får være med i prosjektet.

– For at vi skal få et godt prøveprosjekt trenger vi en sammensetning av kommuner som er et Norge i miniatyr. Derfor består prøveprosjektet av kommuner av ulik størrelse fra hele landet, med ulik andel barn i lavinntekt og ulik erfaring med lignende ordninger, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en pressemelding.

Kommunene i prøveprosjektet skal prøve ut fritidskortordninger som skal dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter. Kommunene får gjennom ordningen tildelt fra 800 til 1.000 kroner per barn i halvåret, i tillegg til støtte til administrasjon og utvikling.

Fra før er tolv kommuner med i prosjektet. I statsbudsjettet for 2021 er det satt av 120 millioner kroner til videreføring og utvidelse av prøveprosjektet.