Polsk abortaktivist tiltalt – risikerer flere år i fengsel

Lempart er tiltalt for å ha arrangert demonstrasjoner i strid med landets coronaregler, for fornærmelser mot politiet og for å ha uttrykt støtte til angrep på kirker, sier talskvinne Aleksandra Skrzyniarz i påtalemyndigheten.

Lempart nekter straffskyld for alle anklagene mot henne og har nektet å forklare seg.

Hun er en av dem som står bak Kvinnestreik-bevegelsen, som har koordinert demonstrasjoner over hele landet. Demonstrasjonene for kvinners rettigheter har utviklet seg til protester mot regjeringen.

Demonstrasjonene startet etter at Polens forfatningsdomstol sist høst strammet inn landets allerede svært strenge abortpraksis. Rettens konklusjon innebærer et nærmest totalforbud mot abort. De eneste unntakene er ved voldtekt eller incest eller dersom mors helse er i fare. Protestene blusset opp igjen da kjennelsen ble formelt kunngjort og dermed trådte i kraft.

Før innstrammingen var det årlig færre enn 2.000 lovlige aborter i landet, som hovedsakelig er katolsk. Grupper som kjemper for kvinners rettigheter, anslår at hvert år får 200.000 polske kvinner utført abort ulovlig eller reiser til utlandet for å ta abort.