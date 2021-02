USAs sentralbank: Den reelle arbeidsløsheten er på 10 prosent

I tillegg til massevaksinasjon for å stoppe koronapandemien, trengs det en rekke tiltak fra regjeringen for å reparere skadene som koronakrisen har gjort på det amerikanske arbeidsmarkedet, sier Powell.

Han sier USA er langt unna å ha et sunt og sterkt arbeidsmarked og påpeker at den reelle arbeidsløsheten er på om lag 10 prosent – høyere enn de offisielle tallene fra januar som viste 6,7 prosent. Avviket skyldes at folk har gitt opp å lete etter jobb, og arbeidsløse som er feilregistrert som sysselsatte, ifølge Powell.

Bedringen i arbeidsmarkedet som har kommet i løpet av mange år, er nå borte. Byrden er heller ikke jevnt fordelt mellom ulike etniske grupper.

Sentralbanken har lovet at den ikke kommer til å heve renten når arbeidsledigheten begynner å falle, men Powell sier det trengs flere tiltak for å håndtere krisen og «en forpliktelse fra hele samfunnet med bidrag fra offentlig og privat sektor».