Pornokongen Larry Flynt er død

Han døde onsdag morgen i Los Angeles i USA av hjertesvikt, opplyser familien til TMZ og nyhetsbyrået AP.

I nærmere 50 år har Flynt vært ett av de største navnene i pornobransjen. Han eier Larry Flynt Publications og står bak det pornografiske magasinet Hustler, som ble gitt ut første gang i 1974. Selskapet står også bak tre pornokanaler.

Hans forretningsvirksomhet vokste etter hvert til å inkludere flere magasin, pornonettsider og klubber og kasino utenfor Los Angeles. Flynts imperium har en antatt verdi på mellom 100 og 500 millioner dollar.

Flynt var lam fra livet og ned på grunn av skader han fikk i et drapsforsøk i 1978. Han ble skutt av en nynazist som var opprørt over at Hustler viste bilder av sex mellom svarte og hvite. Gjerningsmannen ble aldri dømt for skytingen, men ble henrettet i 2013 for å ha drept en mann utenfor en synagoge i St. Louis i 1977.

Han kjempet mot alkohol- og stoffavhengighet etter drapsforsøket, og han fjerde kone døde av en heroinoverdose. Flynts datter Lisa Flynt-Fugate døde i en bilulykke i Ohio i 2014. Hun ble 47 år gammel.

Kjempet for det frie ord

Flynt var kjent som en sterk forkjemper for ytringsfrihet. I 1988 vant han fram i Høyesterett, som slo fast at den amerikanske grunnloven beskytter skribenter og kunstnere når de gjør narr av offentlige personer.

Saken startet med at TV-predikanten Jerry Fallwell saksøkte Flynt for emosjonelt ubehag etter å ha blitt parodiert i Hustler. Pornomagasinet antydet at Fallwells første seksuelle handling var med sin mor i uthuset.

Høyesterettssaken og Flynts liv er foreviget i filmen « The People vs. Larry Flynt » fra 1996. Den er regissert av Milos Forman, med Woody Harrelson i rollen som Flynt.

Stemplet som uanstendig

Flynt hadde tidlig suksess med å drive strippeklubber og etablerte Hustler Newsletter i 1972. Publikasjonen i svart og hvitt utviklet seg to år senere et glanset pornomagasin.

De fleste distributørene tok avstand fra magasinet, men salget skjøt i været i 1975 da det publiserte et nakenfoto av tidligere førstekvinne Jacqueline Kennedy Onassis som solte seg på ferie.

Flynt brukte mange år på å kjempe mot anklager i flere delstater om at Hustler var uanstendig på grunn av bildene magasinet publiserte.

Ut mot Trump

I 2017 lovet Flynt 10 millioner dollar til den som kan legge fram informasjon som kunne bidra til å få fjerne USAs daværende president Donald Trump.

Flynt utlyste dusøren som tilsvarer 79 millioner kroner til den eller de som kan legge fram opplysninger som kan få stilt Trump for riksrett og slik fjernet ham fra embetet.

Under valgkampen i 2016 var Flynn villig til å utbetale 1 million dollar for «skandaløse» videoopptak som viste Trump «involvert i ulovlig virksomhet eller der han opptrer på en seksuelt krenkende eller nedsettende måte».